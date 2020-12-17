Час прощання і похорону в міськраді Харкова повідомлять пізніше.

Перший заступник міського голови Харкова Ігор Терехов відреагував на смерть Геннадія Кернеса.

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"Сьогодні вночі пішов мій друг, людина нескінченно закохана в свій Харків, на відродження якого він працював і вдень і вночі останні 16 років. Людина, яка з сірого і старого Харкова зробила місто, в яке їдуть з усієї України за красою, досвідом управління, і за багатьом іншим.

Не скажу зараз нічого ані про день похорону, ані про його місце - це питання ми будемо вирішувати в найближчі години», - написав Терехов у своєму Facebook.

На сайті Харківської міськради тим часом з'явилося офіційне повідомлення про смерть міського голови. Зазначається, що час прощання та похорону буде повідомлено додатково.

Смерть Кернеса: що сталося

У ніч з 16 на 17 вересня Кернес був доставлений медичним літаком до Німеччини у зв'язку з погіршенням стану здоров'я. У клініці "Шаріте" Геннадія Кернеса помістили в палату інтенсивної терапії, де він проходив курс лікування від COVID-19.

За час, поки Геннадій Кернес перебуває на лікуванні за кордоном, міськрада кілька разів спростовувала чутки про його смерть.

4 листопада Кернеса офіційно оголосили мером Харкова. Він переміг з результатом 60,34% (195 044 голосів).

11 грудня в ЗМІ з'явилася інформація, що стан Кернеса погіршився. У нього відмовила друга нирка.

17 грудня бізнесмен Павло Фукс повідомив, що Кернес помер від ускладнень коронавірусної інфекції.

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Автор: Дмитро Захаров