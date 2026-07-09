У Росії влаштували істерику через рішення на саміті НАТО щодо України

У російському МЗС назвали ці рішення "безвідповідальними" та пригрозили "катастрофою"

У Росії розкритикували рішення, ухвалені на саміті НАТО в Туреччині, зокрема щодо військової підтримки України та зміцнення європейської оборони, пригрозивши, що це може мати "катастрофічні наслідки".

Як пише Reuters, речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що пріоритети НАТО залишаються незмінними: "мілітаризація європейського континенту, акцент на нарощуванні обороноздатності, підготовка до збройного конфлікту з Росією і, звичайно ж, допомога Україні".

Вона назвала такі рішення "безвідповідальними" і пригрозила, що вони призведуть до катастрофи.

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"Якби стратеги НАТО зупинилися й хоча б трохи поміркували, вони, можливо, не ухвалили б таких безвідповідальних рішень, які можуть призвести до катастрофи не лише для альянсу, а й для всього світу", – йдеться у заяві, опублікованій на сайті російського МЗС.

При цьому Захарова заявила про нібито надзвичайну напруженість між США та Європою та "розчарування Америки в НАТО".

"Американці не приховують свого розчарування в Північноатлантичному блоці. Проблема з Гренландією не вирішується за американським сценарієм. Також існує невдоволення тим, що члени альянсу, на думку Вашингтона, не проявили належної підтримки, коли Сполученим Штатам вона була необхідна", – написала вона.

Саміт НАТО – які рішення ухвалили

У підсумковій декларації НАТО союзники зобов’язуються виділити Україні 70 мільярдів євро на військове обладнання, допомогу та навчання у 2026 році, а також підтверджують свої суверенні зобов’язання підтримувати щонайменше еквівалентний рівень у 2027 році.

Вони також підтвердили свою "непохитну відданість" колективній обороні в рамках статті 5 угоди альянсу в декларації саміту та представили угоди щодо постачання озброєння на суму не менше 50 мільярдів доларів.

Крім того, президент США Дональд Трамп оголосив про надання Україні права на виробництво зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Крім того, генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв’ю Reuters заявив, що розбіжності між президентом США Дональдом Трампом та іншими лідерами НАТО вирішено, і це продемонструвало демократичну силу альянсу та має стати уроком для Володимира Путіна.

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