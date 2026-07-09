У НАТО збільшилась кількість голосів, які хочуть бачити Україну в Альянсі, - Зеленський

За словами президента, цьому сприяє українська армія та оборонні промисловість.

За достатньо тривалий час, який вимірюється роками, коли всі лідери обговорюють, чи буде Україна в НАТО, чи ні, збільшилася кількість голосів, які відкрито хочуть бачити Україну в НАТО. Про це у відповідях на питання журналістів сказав президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент УНІАН.

Причин цьому дві, зазначив Володимир Зеленський. Перша - високий рівень українського оборонно-промислового комплексу. А другий - наявність боєздатної армії.

"Усі підкреслюють, що український оборонно-промисловий комплекс - на рівні НАТО, і один з найкращих вже. Нашу армію, країну та технологічні компанії усі поважають та хотіли б посилитися Україною", - сказав він.

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Окрім того, президент додав, що у НАТО визнали, що обороноздатність Альянсу з Україною тільки буде вигравати.

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Нагадаємо, що на саміті НАТО в Анкарі лідери країн-членів висловили підтримку Україні. На цей і наступний рік вони зобов’язуються надати Україні значне фінансування на допопогу у галузі безпеки, йдеться у підсумковій декларації.

На думку президента Фінляндії Александра Стубба Україна і надалі потребуватиме додаткової підтримки від союзників по НАТО. Передусім для посилення систем ППО.

Додамо, що західні ЗМІ відзначили зміну позиції президента США Дональда Трампа щодо України. Зазначається, що після відкритої критики Володимира Зеленського надання Трампом дозволу Україні виробляти американську зброю стало найяскравішим моментом саміту.

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