Франція розробляє мобільні та стаціонарні РЛС нового покоління для виявлення 'Орєшніка'

Ці комплекси розробляються для зменшення стратегічної залежності європейських країн від систем виявлення США, які наразі забезпечують більшість можливостей моніторингу повітряного та космічного простору в Європі.

Французький оборонний концерн Thales під час міжнародної збройової виставки Eurosatory 2026 у Парижі презентував новітню лінійку ультрависокочастотних радіолокаційних станцій раннього попередження під назвою DeepFinder.

Як повідомляє видання Defense Express із посиланням на Force Operations Blog, ці комплекси розробляються для зменшення стратегічної залежності європейських країн від систем виявлення США, які наразі забезпечують більшість можливостей моніторингу повітряного та космічного простору в Європі.

Нове сімейство РЛС орієнтоване на фіксацію та супровід складних повітряних цілей, зокрема російських балістичних ракет середньої дальності типу "Орєшнік", відстеження яких є критично важливим безпосередньо з моменту їхнього запуску через мінімальний час підльоту до цілей.

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Сімейство DeepFinder складається з трьох спеціалізованих модифікацій. Найбільш потужною є стаціонарна станція DeepFinder Strategic, здатна здійснювати круговий огляд на 360 градусів та фіксувати балістичні ракети на рекордній відстані до 5000 кілометрів.

Друга модифікація, DeepFinder Space (також відома під індексом AURORE), спроєктована для виявлення, ідентифікації та супроводження супутників, а також інших космічних об'єктів на низькій навколоземній орбіті.

Третім компонентом лінійки є мобільний комплекс DeepFinder Tactical, який має унікальну архітектуру з трьох окремих рухомих антенних полотен. Кожне з них покриває сектор у 120 градусів на дальності до 1500 кілометрів, а спеціальні програмні алгоритми об'єднують їх у єдину віртуальну станцію з круговим радіопокриттям. Час розгортання такої системи з маршу складає всього 30 хвилин.

Розробники планують інтегрувати мобільну версію DeepFinder Tactical до складу датчиків оновленого зенітно-ракетного комплексу SAMP/T NG. Оскільки для цієї модифікації ЗРК задекларовано можливості перехоплення окремих типів балістичних ракет середньої дальності, новий радар суттєво підвищить бойову ефективність протиповітряної оборони.

Цей проєкт є надзвичайно важливим для України, яка планує замовити 8 батарей комплексів SAMP/T NG, тоді як попередні версії цієї системи вже виконують бойові завдання в українському небі.

Видання наголошує, що технологія DeepFinder вже пройшла стадію концептуальних макетів: починаючи з 2018 року, у Франції функціонує 20-метровий стаціонарний тестовий демонстратор DRTLP, на базі якого тривалий час відпрацьовувалися ключові конструкторські рішення.

Європейські оборонні проекти

У Польщі завершується етап розробки нового ударного безпілотного літального апарата, який за своїми функціональними можливостями та концепцією нагадує іранські дрони-камікадзе типу Shahed. За словами міністра оборони країни Владислава Косиняка-Камиша, проєкт планують довести до стадії практичного застосування вже найближчим часом.

Наразі розробка, яка отримала назву PLargonia, перебуває на фінальній стадії реалізації. Після остаточного завершення конструкторських робіт БПЛА буде передано для проведення комплексних випробувань та подальшого впровадження до спеціалізованого центру автономних систем у Варшаві.

Раніше німецький виробник Quantum Systems у межах авіаційного салону ILA в Берліні презентував нову багатофункціональну авіаційну платформу Pulse P19. Візуально літак має певну схожість із винищувачами періоду Другої світової війни, проте його ключовою особливістю є можливість експлуатації у безпілотному режимі. Наразі розробники працюють над створенням повністю автономної модифікації літака без кабіни для льотчика, що дозволить суттєво зменшити собівартість виробництва платформи та одночасно збільшити її корисне навантаження.

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