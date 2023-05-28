Офіційну заявку на вступ до НАТО Україна подала у вересні 2022 року.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що запрошення України до НАТО може стати ключовим чинником для закінчення війни, розповів він в інтерв'ю "Голосу Америки".

Росія має це прийняти, "і вона нікуди не дінеться", додав Єрмак: "Вона прийме це. Тому що вони змінили реальність. Це вони напали на Україну".

Єрмак наголосив, що НАТО потребує Україну, тоді як попередня безпекова система в Європі "не працює". "Ми все це побачили 24 лютого. Європа потребує захищеного світу. І без України це неможливо зробити", - зазначив голова ОП.

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Також Єрмак розповів про документ "Київ Сек'юріті Компакт", який "враховує всю ситуацію, можливі гарантії, які ми можемо отримати, і пояснює чому гарантії саме такі". "Ми не говоримо про п'яту статтю, доки ми не станемо членами НАТО. Тобто, це абсолютно реальні гарантії", - зауважив він.

Україна в НАТО - головне

В Північноатлантичному альянсі уже дійшли згоди, що Україна зможе приєднатися до НАТО, але після завершення війни.

Тоді як Україна бажає затвердити гарантії безпеки перед вступом в Альянс. Зокрема, члени НАТО вже погодили оновлений і більш тісний формат партнерства, але без надання членства в Альянсі, що, за даними ЗМІ, станеться вже у липні 2023 року.

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що Україна не готує "альтернативу членству в НАТО": "І не розглядаємо це як компроміс. І це зараз я говорю не нашому суспільству, бо наше суспільство це чітко усвідомлює. Я це говорю деяким лідерам, деяких держав, які постійно шукають компроміс майбутньому членству України в НАТО".

Офіційну заявку на вступ до НАТО Україна подала у вересні 2022 року на тлі спроби Путіним анексувати чотири українські області.

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