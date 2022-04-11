Законодавчо визначається, що таке "держава-терорист".

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендує Верховній Раді України ухвалити закон про заборону символіки військового вторгнення Росії Z та V.

Про це повідомила народний депутат України Євгенія Кравчук у Facebook.

За її словами, рекомендується ухвалити у другому читанні в цілому законопроект "Про заборону пропаганди російського неонацистського тоталітарного режиму, акту агресії проти України з боку Російської Федерації як держави-терориста, символіки, яка використовується збройними та іншими воєнними формуваннями Російської Федерації у війні проти України" ( 7214).

"Законопроект дає законодавче визначення таким термінам, як "держава-терорист", "пропаганда російського неонацистського тоталітарного режиму, акту агресії проти України з боку Російської Федерації як держави-терориста", "символіка військового вторгнення російського неонацистського тоталітарного режиму в Україну"; встановлює заборону поширення пропаганди та символіки воєнного вторгнення", - розповіла Кравчук.

Раніше Рада визнала Z і V символами військового вторгнення РФ

1 квітня Верховна Рада проголосувала за ухвалення законопроекту 7214 в першому читанні.

Ним парламент визнає літери Z і V символікою військового вторгнення Росії в Україну, а Росію - державою-терористом.

Відповідно до законопроекту, ці літери пропонується визнати символікою вторгнення Росії в Україну, оскільки ними позначається військова техніка агресора.

Законопроектом Росію пропонується визнати державою-терористом, однією з цілей політичного режиму якої є державний геноцид українського народу, фізичне знищення, масові вбивства громадян України, вчинення міжнародних злочинів проти цивільного населення, використання заборонених методів війни, руйнування цивільних об'єктів та об'єктів критичної інфраструктури, створення штучних гуманітарних катастроф в окремих районах України.

Законопроектом пропонується заборонити будь-яку пропаганду російського неонацистського тоталітарного режиму, акту агресії проти України з боку Росії як держави-терориста, в тому числі використання символіки вторгнення.

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