Зеленський може взяти участь у засіданні фракції "Слуга народу" - ЗМІ

На засіданні фракції "Слуга народу" будуть обговорюватися різні варіанти виходу з конституційної кризи.

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