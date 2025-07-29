Програму незабаром представить прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, повідомив президент.

Український уряд підготував розширення програми контрактів для 18-24 річних. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час свого вечірнього звернення.

"Уряд уже підготував розширення програми контрактів 18-24, щоб програма залучала мотивованих людей саме для роботи із дронами. Юлія Свириденко (прем'єр-міністерка України, - ред.) представить цю програму", – сказав він.

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Крім того, за словами президента, в Україні переглянуть зміни до бюджету, які стосуватимуться виплат військовим.

"Є зміни до бюджету, щоб гарантувати всі необхідні виплати нашим воїнам і рідним полеглих воїнів: були певні деталі, які потребують законодавчого рішення. Я розраховую, що народні депутати підтримають", – додав президент.

"Контракт 18-24": важливі новини

11 лютого Міністерство оборони України офіційно розпочало проєкт "Контракт 18-24" - добровільну ініціативу для українців 18-24 років, які готові приєднатися до Сил оборони на один рік.

У травні 2025 року журналісти The Wall Street Journal з посиланням на український уряд повідомляли, що контракт 18-24 підписали близько 500 людей. Видання зазначало, що бюрократія часто гальмує процес оформлення. А багато хто втрачає рішучість або відмовляється від цієї ідеї під тиском батьків.

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