У Мендель немає коронавірусу / УНІАН
Прес-секретар президента України Юлія Мендель спростувала інформацію про виявлення у неї коронавірусу.
Про це вона написала у Facebook.
Мендель похвалилася, що регулярно перевіряється на наявність COVID-19.
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"Привіт! Здогадаєтеся, який найбільший фейк ранку? Якщо буде позитивний - повідомлю. Тести роблю регулярно", - повідомила вона.
Раніше ЗМІ повідомляли, що у Мендель нібито виявили коронавірус - за тиждень до підтвердження хвороби у президента Володимира Зеленського.
Коронавірус у Верховній Раді та Офісі президента: що відомо
- 9 листопада Зеленський повідомив, що отримав позитивний тест на коронавірус.
- Також про своє захворювання заявив і голова Офісу президента Андрій Єрмак.
- Напередодні захворювання підтвердили у спікера парламенту Дмитра Разумкова.
- Сьогодні стало відомо, що Зеленський та Єрмак проходять лікування в "Феофанії" - там для них обладнали спеціальні палати й кабінет.
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