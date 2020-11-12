Раніше захворювання підтвердили у Володимира Зеленського.

Прес-секретар президента України Юлія Мендель спростувала інформацію про виявлення у неї коронавірусу.

Про це вона написала у Facebook.

Мендель похвалилася, що регулярно перевіряється на наявність COVID-19.

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"Привіт! Здогадаєтеся, який найбільший фейк ранку? Якщо буде позитивний - повідомлю. Тести роблю регулярно", - повідомила вона.

Раніше ЗМІ повідомляли, що у Мендель нібито виявили коронавірус - за тиждень до підтвердження хвороби у президента Володимира Зеленського.

Коронавірус у Верховній Раді та Офісі президента: що відомо

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Автор: Юрій Годован