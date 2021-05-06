Держсекретар США наголосив на важливості ефективної боротьби з корупцією в Україні.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен вважає, що корупція з'їдає Україну зсередини та підриває демократію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Блінкен заявив під час участі у віртуальному круглому столі з питань реформ і боротьби з корупцією за участю представників різних неурядових організацій.

"Ми знаємо, що корупція, так би мовити, підриває демократію в Україні та з'їдає її зсередини", - сказав держсеркетар США.

Він розповів, що сьогодні провів зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським і членами українського уряду щодо питання реформ.

Читайте такожБлінкен розповів, що заважає реформам та боротьбі з корупцією в Україні"Мене цікавить почути від вас про те, яким чином Сполучені Штати можуть стати навіть сильнішими партнерами для України в її просуванні щодо реформ і боротьби з корупцією, що ми можемо робити ефективніше у підтримці України в її боротьбі з корупцією", - зазначив Блінкен.

Блінкен додав, що сьогодні на зустрічах у Києві говорив про важливе питання корпоративного управління, аби переконатися, що є справді незалежні органи, які здійснюють нагляд за державними підприємствами.

"Ми говорили про те, що дуже важливо підтримувати та посилювати роботу Верховної Ради в боротьбі з корупцією. Ми говорили про судові реформи, аби справді вони відбувалися, і щоб судді призначалися прозоро і захищали не "внутрішні інтереси", а інтереси країни. Ми говорили про реформу Служби безпеки України, аби вона діяла на користь українців", - сказав держсекретар США.

Він зауважив, що важливо не лише створювати правовий фундамент у законодавчому полі для боротьби з корупцією, але і робити так, щоб закони виконувалися.

"Добре мати закони, але цього недостатньо. Важливо, щоб вони використовувалися для тих цілей, для чого вони були ухвалені", - зазначив Блінкен.

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Автор: Віталій Саєнко