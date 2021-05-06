Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен вважає, що корупція з'їдає Україну зсередини та підриває демократію.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Блінкен заявив під час участі у віртуальному круглому столі з питань реформ і боротьби з корупцією за участю представників різних неурядових організацій.
"Ми знаємо, що корупція, так би мовити, підриває демократію в Україні та з'їдає її зсередини", - сказав держсеркетар США.
Він розповів, що сьогодні провів зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським і членами українського уряду щодо питання реформ.
Читайте такожБлінкен розповів, що заважає реформам та боротьбі з корупцією в Україні"Мене цікавить почути від вас про те, яким чином Сполучені Штати можуть стати навіть сильнішими партнерами для України в її просуванні щодо реформ і боротьби з корупцією, що ми можемо робити ефективніше у підтримці України в її боротьбі з корупцією", - зазначив Блінкен.
Блінкен додав, що сьогодні на зустрічах у Києві говорив про важливе питання корпоративного управління, аби переконатися, що є справді незалежні органи, які здійснюють нагляд за державними підприємствами.
"Ми говорили про те, що дуже важливо підтримувати та посилювати роботу Верховної Ради в боротьбі з корупцією. Ми говорили про судові реформи, аби справді вони відбувалися, і щоб судді призначалися прозоро і захищали не "внутрішні інтереси", а інтереси країни. Ми говорили про реформу Служби безпеки України, аби вона діяла на користь українців", - сказав держсекретар США.
Він зауважив, що важливо не лише створювати правовий фундамент у законодавчому полі для боротьби з корупцією, але і робити так, щоб закони виконувалися.
"Добре мати закони, але цього недостатньо. Важливо, щоб вони використовувалися для тих цілей, для чого вони були ухвалені", - зазначив Блінкен.
Візит держсекретаря в Україну: про що ще говорив Блінкен
- Сьогодні, 6 травня, Ентоні Блінкен перебуває з офіційним візитом у Києві та вже зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.
- На спільній прес-конференції з главою Української держави держсекретар США закликав Російську Федерацію припинити агресію проти України.
- Серед іншого Блінкен і Зеленський докладно обговорили безпекову підтримку для посилення захисту України. Також держсекретар зазначив, що Російська Федерація має можливість за короткий час розпочати нові агресивні дії на Донбасі, оскільки не всі сили відведені від кордону України. Говорили й про спільні дії України та США в питанні встановлення безпеки в Азово-Чорноморському регіоні.
- Окрім того, американський політик і президент України обговорили ситуацію в НАК "Нафтогаз України" та важливість продовження роботи в напрямку поліпшення корпоративного управління.
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