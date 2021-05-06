За словами президента, була обговорена "фундаментальна ідея" співробітництва між Україною та США, однак вона ще не узгоджена.

Президент України Володимир Зеленський обговорив з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном спільні дії України та США в питанні встановлення безпеки в Азово-Чорноморському регіоні.

Читайте такожБлінкен переконаний, що Росія може відновити ескалацію на Донбасі за короткий часЯк передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час спільної з Блінкеном прес-конференції у Києві, трансляція заходу велась Офісом президента у Facebook.

«Також ми детально обговорили питання безпеки в Чорноморському та Азовському морях, і тут ми бачимо також спільні дії», - заявив Зеленський.

За словами президента, була обговорена ідея співробітництва, однак вона ще не узгоджена. «Тут є також одна фундаментальна ідея. Якщо можна, поки що я не буду говорити про неї публічно, треба, щоб всі сторони узгодили цю ідею, і ми про це скажемо суспільству. Ми бачимо підтримку в ці важливі складні моменти нашої країни, нашого народу, наших людей. Дуже важливо, що наші люди відчували підтримку наших партнерів», - додав глава держави.

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Автор: Костянтин Гончаров