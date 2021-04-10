Президент Туреччини запевняє, що його країна не визнає незаконну анексію українського Криму Росією.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що розраховує на участь президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана у інавгураційному саміті Кримської платформи з деокупації півострова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав у Стамбулі на спільній прес-конференції з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

"Окремо я хочу подякувати президенту Ердогану за готовність долучитися до формату Кримської платформи і взяти участь у її інавгураційному саміті 23 серпня в Києві", - заявив Зеленський.

"Якщо це станеться - ми будемо вам дуже вдячні. Мені здається, що це стане потужним сигналом, що Україна та її партнери рішуче налаштовані в питаннях деокупації українського півострова і захисту прав українського та кримськотатарського народів", - наголосив Зеленський.

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Своєю чергою, Ердоган заявив, що Туреччина захищає територіальну цілісність і суверенітет України.

"Ще раз підтвердили наш основний принцип невизнання незаконної анексії Криму", - наголосив Ердоган.

Він засвідчив підтримку української ініціативи Кримська платформа, яка, за його словами, покликана об'єднати українські землі.

"Бажаємо, аби Кримська платформа стала прекрасним приводом для усього найкращого і для кримських татар, і загалом, для України", - заявив президент Туреччини.

Що відомо про Кримську платформу

23 вересня 2020 року Зеленський під час дебатів на 75-й сесії Генеральної асамблеї ООН закликав партнерів приєднатися до міжнародної платформи з деокупації Криму.

У грудні Зеленський зазначив, що створення Кримської платформи вже підтримали в Європі та Північній Америці.

Кримська платформа працюватиме на кількох рівнях. Перший, найвищий, - політичний, до нього приєднаються глави іноземних держав та урядів. Другий - рівень керівників зовнішньополітичних відомств і міністрів оборони, третій - міжпарламентський, а четвертий - неурядових експертів. Для посилення ефективності дій держави, а також для залучення додаткових інтелектуальних ресурсів до роботи платформи буде створена експертна мережа.

Інавгураційний саміт із започаткування Кримської платформи заплановано провести у Києві 23 серпня.

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Автор: Віталій Саєнко