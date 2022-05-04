Вілкул зазначив, що відмовився від пропозиції з використанням ненормативної лексики.

Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив, що на другий день повномасштабного вторгнення Росії в Україну його колишній політичний соратник та екс-глава МВС Віталій Захарченко пропонував перейти на бік РФ.

Про це Вілкул розповів у інтерв'ю "Українській правді". Він зазначив, що тоді йому зателефонував Захарченко "з такою ось пропозицією".

"Олександре Юрійовичу, ви ж розумна людина. Ви розумієте, що ситуація вже визначена. Підпишіть, будь ласка, від імені Кривого Рогу якийсь там договір з окупантами про кохання, дружбу, взаєморозуміння, взаємодопомогу, і будете великою людиною у новій Україні", - розповів про пропозицію Вілкул.

"Я його послав дуже довгим нецензурним виразом. Тому там особливої дискусії не було"-, поділився подробицями він.

За його словами, про цей дзвінок він одразу ж поінформував українські спецслужби.

При цьому сам Захарченко публічно не коментував цю ситуацію.

Як повідомляв УНІАН, 20 березня голова Громадської ради міста Олександр Вілкул в ефірі інформаційного телемарафону розповів, що на офіційну публічну пропозицію сепаратиста Олега Царьова "про співпрацю" він відповів теж публічною відмовою.

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