Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент Володимир Зеленський скасував укази Віктора Януковича про призначення Олександра Тупицького й Олександра Касмініна суддями Конституційного суду.

Про це йдеться у повідомленні Офісу президента.

Читайте такожСудді КСУ призначили собі у помічники родичів колег – "Схеми" (відео)Зеленський пояснює рішення гарантуванням додержання Конституції України, прав і свобод громадян й дотриманням Закону "Про національну безпеку".

Крім того, Зеленський бере до уваги заяву Ради від 17 лютого 2021 року щодо узурпації влади Януковичем. Судді, призначені Януковичем, котрі перебували на своїх посадах у КСУ, створили "загрозу державній незалежності та національній безпеці України, що порушує Конституцію України, права і свободи людини та громадянина".

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Конституційна криза в Україні

27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування. Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції з перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.

25 листопада президент Володимир Зеленський звернувся до Венеціанської комісії з проханням оцінити конституційну ситуацію, викликану рішенням КСУ.

Венеціанська комісія розкритикувала зазначене рішення Конституційного суду і порадила зберегти систему електронного декларування чиновниками своїх активів. Венеціанська комісія підготувала для Верховної Ради шість пропозицій для вирішення кризи, зокрема, пропонувала передбачити гарантії захисту суддів від можливих зловживань з боку НАЗК.

Також Венеціанська комісія підготувала 10 рекомендацій для внесення змін до закону про Конституційний суд України. Серед іншого, пропонувалося створити орган з відбору суддів за участі міжнародних експертів і представників громадянського суспільства.

15 грудня Верховна Рада ухвалила закон щодо відновлення повноважень НАЗК (№4470).

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Автор: Яна Ставська