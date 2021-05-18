За словами міністра, МЗС України системно працює над визнанням світовою спільнотою цього злочину сталінського режиму.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликає міжнародну спільноту визнати геноцидом радянську депортацію кримських татар у 1944 році.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав під час онлайн-брифінгу.

Глава МЗС нагадав, що "77 років тому сталінський режим за лічені дні силоміць вивіз у віддалені райони Центральної Азії та Сибіру понад 200 кримських татар. Це трагічна сторінка в історії України, історії кримських татар, історії людства, тому що будь-який геноцид є трагедією не одного народу, а людства загалом".

"Міністерство закордонних справ системно працює над визнанням цього злочину сталінського режиму, і тому сьогодні я користуюся цією нагодою, щоби вкотре звернутися до міжнародної спільноти із закликом засудити цей злочин тоталітарного комуністичного режиму та визнати депортацію тим, чим вона насправді була - геноцидом кримськотатарського народу", - сказав Кулеба.

***18 травня в Україні відзначається День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

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Автор: Віталій Саєнко