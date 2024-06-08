Глава Української держави зауважив, що в Україні легітимність президента визнає український народ, обирає народ, а в Росії - Путін.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на слова російського диктатора Володимира Путіна про нібито "нелегітимність" глави Української держави, зауваживши, що в Україні президента обирає народ, а в Росії народ – це декорація.

Про це Зеленський сказав під час спільної прес-конференції із президентом Франції Еммануелем Макроном.

"Легітимність президента Зеленського визнає виключно народ України. Обирає – народ України. І я дуже дякую за підтримку. Народ у нас вільний, свободний. Ми за це, якщо чесно, і воюємо. Я йому дякую за цю підтримку", - підкреслив Зеленський. Відео дня

"Легітимність "товарища" Путіна визнає виключно "товарищ Путін". І обирає Путіна – Путін. Російський народ – це декорація, а актор у них один", - продовжив український президент.

Заяви про нелегітимність Зеленського

Минулого місяця правителі РФ та Білорусі Володимир Путін та Олександр Лукашенко заявили, що не визнають легітимність Зеленського.

Так, на прес-конференції в Мінську Путін учергове сказав, що Москва готова до перемовин, але тільки на підставі домовленостей, які були досягнуті в Білорусі та Туреччині. "А з ким вести переговори? Це, звісно, питання... Ми розуміємо, що легітимність чинного президента закінчилася", - заявив він.

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