Рішенням передбачено позбавлення Гео Лероса участі у пленарних засіданнях до початку вересня 2023 року або закінчення дії воєнного стану.

Верховна Рада підтримала рішення про позбавлення народного депутата Гео Лероса права на участь у пленарних засіданнях, повідомив депутат Ярослав Железняк у Telegram.

"Парламент підтримав позбавлення права депутата Г.Лероса на участь у пленарному засіданні", - написав Железняк.

За його даними, відповідне рішення підтримав 261 депутат.

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"Так як Рада працює зараз в режимі безперервного засідання, то Гео позбавлений участі до кінця поточної сесії (це початок вересня 2023 року) або припинення воєнного стану і відповідно зміну спецрежиму роботи Ради під час війни. Тобто, скоріш за все, на півроку", - зазначив він.

При цьому Железняк не уточнив підстави для такого рішення парламенту.

Гео Лерос – скандали з участю нардепа

У листопаді 2021 року Гео Лерос під час виступу з трибуни Ради назвав Зеленського "зрадником" і показав у бік президента середній палець.

Згодом депутату вручили підозри у хуліганстві і у невиконанні рішення суду, згідно з яким Лероса зобов’язали спростувати інформацію, поширену у Facebook, про нібито продаж держпосад братом глави ОП Андрія Єрмака.

Того ж місяця суд відпустив Лероса під особисте зобов’язання. ДБР наполягало на штрафі або позбавленні волі нардепа до 3 років.

Ще у вересні 2021 року у депутата стався конфлікт зі "слугою" Миколою Тищенком. Тищенко зігнав Лероса з трибуни, коли той критикував діяльність ОП.

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