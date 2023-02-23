Верховна Рада підтримала рішення про позбавлення народного депутата Гео Лероса права на участь у пленарних засіданнях, повідомив депутат Ярослав Железняк у Telegram.
"Парламент підтримав позбавлення права депутата Г.Лероса на участь у пленарному засіданні", - написав Железняк.
За його даними, відповідне рішення підтримав 261 депутат.
"Так як Рада працює зараз в режимі безперервного засідання, то Гео позбавлений участі до кінця поточної сесії (це початок вересня 2023 року) або припинення воєнного стану і відповідно зміну спецрежиму роботи Ради під час війни. Тобто, скоріш за все, на півроку", - зазначив він.
При цьому Железняк не уточнив підстави для такого рішення парламенту.
Гео Лерос – скандали з участю нардепа
У листопаді 2021 року Гео Лерос під час виступу з трибуни Ради назвав Зеленського "зрадником" і показав у бік президента середній палець.
Згодом депутату вручили підозри у хуліганстві і у невиконанні рішення суду, згідно з яким Лероса зобов’язали спростувати інформацію, поширену у Facebook, про нібито продаж держпосад братом глави ОП Андрія Єрмака.
Того ж місяця суд відпустив Лероса під особисте зобов’язання. ДБР наполягало на штрафі або позбавленні волі нардепа до 3 років.
Ще у вересні 2021 року у депутата стався конфлікт зі "слугою" Миколою Тищенком. Тищенко зігнав Лероса з трибуни, коли той критикував діяльність ОП.