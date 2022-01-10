Йому загрожує штраф від п’ятисот до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк до трьох років.

Справу нардепа Гео Лероса, який підозрюється у хуліганстві та невиконанні судового рішення, скеровано до суду.

Як повідомляється на сайті Держбюро розслідувань, 6 грудня 2021 року слідчі ДБР завершили досудове розслідування у справі.

У відомстві нагадали, що у першому випадку дії Лероса кваліфіковано за ч. 1 ст. 296 КК України (грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства), а у другому – за ч. 1 ст. 382 КК України (невиконання судового рішення).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді штрафу від п’ятисот до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років.

Справа Лероса: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада Печерський районний суд Києва обрав Леросу запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання до 10 січня 2022 року.

Лероса підозрюють у хуліганстві та у невиконанні рішення суду. Йдеться про інцидент у Верховній Раді, коли депутат показав середній палець в бік президента Володимира Зеленського, а також про невиконання рішення Київського апеляційного суду, який зобов’язав Лероса спростувати у Facebook заяву про те, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак через свого брата Дениса нібито займався продажем державних посад. Хоча сам Лерос і його адвокати стверджують, що Лерос виконав рішення суду та спростував цей допис у Facebook.