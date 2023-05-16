У Штатах наголосили на важливості цього візиту.

Заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател заявив, що візит спеціального представника Китаю до України й Росії є важливим. Пекін має знати позицію Києва щодо завершення розвʼязаної Російською Федерацією війни.

"Для КНР важливо почути напряму від наших українських партнерів, чому необхідно поважати занепокоєння України в плані безпеки, а також її суверенітет і територіальну цілісність", – цитує його заяву "Укрінформ".

Пател також згадав про принцип "нічого про Україну без України". Він наголосив, що ця позиція стосується будь-яких дипломатичних зусиль. За його словами, результат таких зусиль має відповідати засадам суверенітету й територіальної цілісності.

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"Ніхто не прагне завершення цієї війни більше, ніж наші українські партнери", – заявив він.

Водночас Пател зауважив, що Росія має показати зацікавленість у завершенні цієї війни, тоді як країна-агресор діє навпаки.

"Насправді вони діють у зовсім протилежний спосіб: у той час як інші – включно з президентом Зеленським, який виклав власний мирний план – зосереджені на пошуку способів покласти цьому край, росія запускає безпілотники та ракети в сусідню країну, щоб уразити житлові будинки та лікарні, кінотеатри, вбити велику кількість дітей", – наголосив він.

Візит спецпредставника Китаю до України: що відомо

12 травня повідомлялося, що спеціальний представник Китаю Лі Хуей відвідає Україну, Росію, а також країни Європи в рамках намірів Пекіна стати посередником з врегулювання війни РФ проти України.

Згодом стало відомо, що Лі Хуей відвідає Україну 16-17 травня. Метою поїздки називають "політичне врегулювання" української кризи. Крім України та Росії, він має відвідати також Польщу, Францію і Німеччину.

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