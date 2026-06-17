Макрон повідомив про готовність США підтримати жорсткішу політику щодо Росії

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що глава Білого дому Дональд Трамп під час саміту G7 закликав країни "Великої сімки" посилити тиск на Росію, щоб Україна змогла повернути окуповані території.

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що президент США Дональд Трамп під час саміту G7 виступив за більш жорстку позицію щодо Росії та підтримав повернення окупованих українських територій. Про це французький лідер заявив 17 червня на полях саміту "Великої сімки".

За словами Макрона, підсумкова декларація G7 підтверджує підтримку територіальної цілісності України та закріплює принцип, за яким саме Україна має ухвалювати рішення щодо своїх територій.

"Якби ми були на місці України, ми б не дозволили, щоб хтось інший ухвалював це рішення за нас. Саме це ми підтримали – саме українці мають вирішувати питання, пов’язані з їхньою територією. Президент Трамп також дуже чітко сказав, що нам потрібно зайняти набагато жорсткішу позицію, а територія має повернутися Україні", – цитує Макрона низка західних ЗМІ.

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Президент Франції також заявив, що Росія наразі не демонструє готовності до завершення війни. На його думку, це підтверджується, зокрема, відмовою російського президента Володимира Путіна брати участь у переговорах.

Макрон наголосив, що учасники саміту підтвердили намір збільшити підтримку України та посилити тиск на Росію.

"Ми всі заявили, що маємо намір збільшити нашу підтримку України. Ми всі заявили, що будемо посилювати тиск на Росію", – сказав французький президент.

За його словами, нинішній саміт продемонстрував зміни у підході Сполучених Штатів до питання підтримки України та готовність Вашингтона співпрацювати з європейськими партнерами.

Саміт G7 проходив у французькому місті Евіан-ле-Бен з 15 по 17 червня. Однією з ключових тем зустрічі стала подальша підтримка України та посилення санкційного тиску на Росію.

У підсумковій заяві лідери G7 підтвердили підтримку територіальної цілісності України, а також повідомили про намір збільшити постачання систем протиповітряної оборони та розглянути нові санкції проти РФ.

Зустрічі на полях саміту G7

Нагадаємо, за сприяння президента Франції Еммануеля Макрона відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського із президентом США Дональдом Трампом у кулуарах саміту лідерів країн "Великої сімки" у французькому Евіані. Про це повідомляє видання The Kyiv Independent з посиланням на два обізнані джерела. Ця зустріч стала першою зустріччю "віч-на-віч" за майже чотири місяці, поки Київ прагне відновити мирні переговори з Москвою, які зайшли у глухий кут.

Напередодні саміту президент України запросив до діалогу російського диктатора, однак під час саміту представник Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Україна нібито не передала Росії офіційними каналами пропозицію щодо ймовірної зустрічі президента Володимира Зеленського та російського диктатора на полях саміту G7 у Франції.

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