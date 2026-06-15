'Ніщо не виправдовує цей удар': Макрон відреагував на обстріл Києво-Печерської лаври

Макрон наголосив, що цей удар лише зміцнює рішучість союзників України зробити все можливе, щоб домогтися припинення вогню.

Ніщо не може виправдати удар Росії, в результаті якого постраждав об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон у соцмережі X, коментуючи пошкодження Києво-Печерської лаври в результаті російської атаки на Київ.

"Києво-Печерська Лавра, один із найважливіших центрів українського православ'я, внесений до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, сьогодні вночі постраждала внаслідок масованого ракетного та дронного удару з боку Росії, який вкотре був спрямований на Київ і призвів до жертв серед цивільного населення. Як і агресивна війна, яку Росія веде проти України вже понад 4 роки, ніщо не виправдовує цей удар по нашій спільній спадщині", – написав він.

Макрон зазначив, що Франція готова співпрацювати з українськими органами, відповідальними за охорону культурної спадщини.

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"Цей удар лише зміцнює нашу рішучість зробити все можливе, разом з нашими союзниками та партнерами, для досягнення припинення вогню, від якого Росія продовжує наполегливо відмовлятися, а потім і миру. Ми будемо прагнути цього на саміті "Групи семи" в Евіан-ле-Бен", – додав президент Франції.

Реакція ЄС на удар по Києво-Печерській лаврі

Раніше європейські дипломати засудили атаку РФ на Києво-Печерську лавру, яка є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що цей російський удар для французів був би рівнозначний бомбардуванню Нотр-Даму.

На думку Барро, Росія вкотре продемонструвала всю жорстокість своїх дій. Французький міністр додав, що це "абсолютно неприйнятно".

Представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила, що атаки на цивільних осіб, а також на об'єкти культурної спадщини ЮНЕСКО є військовими злочинами, скоєними Росією.

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