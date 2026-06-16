У Кремлі вигадали, чому Путін не зустрівся із Зеленським на саміті G7

Натомість Пєсков анонсував, що спецпредставники Трампа Віткофф і Кушнер приїдуть до Москви найближчим часом, але точних дат поки немає.

Україна нібито не передала Росії офіційними каналами пропозицію щодо ймовірної зустрічі президента Володимира Зеленського та російського диктатора на полях саміту G7 у Франції. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков у коментарі російським пропагандистським ЗМІ.

Коментуючи перспективи двосторонніх переговорів лідерів України та РФ, Пєсков також повторив вже відому тезу про те, що такі перемовини можуть відбутися у Москві.

"Якщо Зеленський готовий говорити відповідально і серйозно, то він завжди може приїхати до Москви, де його приймуть", – заявив прессекретар Путіна.

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Пєсков також повідомив, що спецпредставники Трампа Віткофф і Кушнер можуть приїхати до Москви найближчим часом, але точних дат поки немає.

Зустріч Зеленського і Путіна - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Україна надіслала запит на особисту зустріч президента Володимира Зеленського із кремлівським диктатором Володимиром Путіним під час саміту "Великої сімки".

Зазначається, що зустріч пропонувалося провести за участі лідерів США та Європейського Союзу. Втім, як висловився президент України, РФ вчергове продемонструвала, що вона не готова до діалогу щодо завершення війни. США ж, за його словами, погодилися запросити Путіна на зустріч, яка мала розпочатися вже цього понеділка.

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