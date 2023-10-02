Зеленський закликає західних партнерів розширити санкції і щодо Ірану.

Потрібно активізувати роботу щодо нового санкційного пакету ЄС, оскільки будь-які санкційні паузи збільшують час російської агресії.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський сьогодні під час зустрічі-засідання Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу в Україні.

Він зазначив, що пауза після 11 санкційного пакету вже надто затягнулася.

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"Очевидно потрібні санкції проти російської атомної галузі і за те, що Росія робить на Запорізькій АЕС, і як безпековий крок проти використання сумнівних російських атомних технологій. Сумнівних як з безпекової, так і політичної точки зору", – сказав Зеленський.

Він також наголосив, що потрібно і продовження санкційного тиску на інші сектори економіки держави-терориста.

Президент України наголосив, що важливо також розширити санкції проти Ірану у чутливих для нього галузях, зокрема, щодо імпорту обладнання та хімікатів.

"Кожен іранський ударний дрон, який б’є по європейських містах в Україні - це причина для санкційного тиску", - зазначив він.

Санкції проти РФ - деталі

Як повідомляв УНІАН, в червні 2023 року уряди країн Європейського Союзу погодили 11-й пакет санкцій проти Росії.

Він забороняв транзит через Росію розширеного списку товарів і технологій, які можуть допомогти російському військовому сектору або сектору безпеки.

Найбільшою новинкою 11 пакету санкцій стало запровадження обмежень на продаж чутливих товарів і технологій подвійного призначення третім країнам, які потенційно могли б продати їх Росії.

Також пакет санкцій ЄС продовжує призупинення дії ліцензій ЄС на мовлення п’яти російських державних ЗМІ.

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