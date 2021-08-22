Канцлер Німеччини назвала одне з невирішених питань - невідкриття деяких контрольних пунктів в'їзду-виїзду на Донбасі.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель хоче провести зустріч лідерів "нормандського формату", але є "невирішені проблеми".

Як передає кореспондент УНІАН, про це Меркель повідомила на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

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"Ми говорили про "нормандський формат". Тут, чесно кажучи, ми не просуваємося вперед, як цього хотілося б, на жаль. Зустрічі Тристоронньої контактної групи не відбуваються так, як хотілося б. Я хотіла б ще провести на рівні президентів зустріч на вищому політичному рівні, і запросити російського, французького та українського президентів", - сказала канцлер.

"Якщо ми зможемо розробити хороший порядок денний, то це вважаю можливим. Президент Зеленський готовий нас підтримувати, але є такі проблеми... які не вирішені, наприклад, не працюють деякі КПВВ на лінії розмежування, але є й інші формати, в яких ми можемо це обговорювати, проте Тристороння контактна група повинна працювати", - зазначила Меркель.

На уточнююче запитання кореспондента УНІАН, чому Німеччина недостатньо тисне на Росію, щоб та почала виконувати Мінські угоди та відбулася зустріч лідерів "нормандського формату" за участю президента РФ Володимира Путіна, канцлер Німеччини чітку відповідь не дала.

Візит Меркель в Україну:

22 серпня канцлер ФРН Ангела Меркель прибула до Києва, де відбулася її зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Зеленський розповів, про що йшлося на переговорах з Меркель.

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Автор: Віталій Саєнко