Відбулася телефонна розмова в.о. канцлера Німеччини з президентом України.

В.о. канцлера Німеччини Ангела Меркель та президент України Володимир Зеленський обговорили ситуацію з безпекою на українсько-російському кордоні та на сході України.

Про це повідомив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт, передає Deutsche Welle.

Меркель висловила свою підтримку незалежності, суверенітету і територіальній цілісності України і наголосила, що їх підрив не залишиться без наслідків.

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"Політики також обмінялися думками про ситуацію на кордонах Білорусі з ЄС і з Україною", – додав Зайберт.

Нагадаємо, з кінця жовтня в західних ЗМІ почали з'являтися повідомлення про нарощування Росією військової сили вздовж кордонів України.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис. військовослужбовців і готується до вторгнення в кінці січня – на початку лютого 2022 року.

Москва заперечує всі звинувачення в підготовці нападу на Україну і, навпаки, вказує на активність НАТО, що збільшилася біля російських кордонів.

Автор: Тамара Отовська