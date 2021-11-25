Прес-марафон розпочнеться о 12:00 і триватиме три години.

Завтра відбудеться прес-марафон "30 запитань президенту України".

Як повідомляє Офіс президента, прес-марафон розпочнеться о 12:00 і триватиме три години.

"Цієї п’ятниці, 26 листопада, відбудеться прес-марафон за участю президента України Володимира Зеленського, присвячений екватору його каденції", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у зв’язку зі складною епідемічною ситуацією в країні та з урахуванням досвіду попередніх прес-марафонів, до участі в цьогорічному заході запрошені журналісти з 30 ЗМІ.

Читайте такожПомер колишній мер Києва Олександр Омельченко"Таким чином, відбудеться змістовна розмова президента з журналістами, під час якої будуть висвітлені різні актуальні й суспільно важливі теми, зокрема проведення реформ в Україні, ситуація на сході країни та досягнення миру, енергетична безпека та питання тарифів, економічна стабільність, боротьба з пандемією коронавірусу тощо", - повідомили в ОП.

Як раніше повідомляв УНІАН, з нагоди 100 днів перебування на посаді президента 10 жовтня 2019 року Зеленський провів 14-годинний прес-марафон. Глава держави відповідав на запитання журналістів упродовж усього дня.

22 квітня 2020 року Офіс президента презентував фільм "Рік президента Зеленського". Тоді ж в ОПУ пообіцяли провести прес-конференцію з главою держави за підсумками року перебування на посаді.

20 травня 2020 року з нагоди річниці інавгурації Зеленський провів велику прес-конференцію на свіжому повітрі.

20 травня з нагоди другої річниці інавгурації президент провів ще одну велику прес-конференцію. В цей раз він зібрав журналістів на Державному підприємстві "Антонов".

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Автор: Антоніна Доломанжи