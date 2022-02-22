Він підкреслив, що Україна нічого і нікому не винна і нічого і нікому не віддасть.

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що Україна віддана мирному і дипломатичному шляху.

Про це він заявив під час свого відеозвернення до українців.

"Ми віддані мирному у дипломатичному шляху і будемо йти ним і тільки ним. Ми на своїй землі, Ми нікого і нічого не боїмося", - зазначив президент.

Він підкреслив, що Україна нічого і нікому не винна і нічого і нікому не віддасть.

"І ми в цьому впевнені, бо зараз не лютий 14 року, а лютий 22 року. Ми - інша країна, інша армія. Одна мета - це мир. Мир в Україні. Слава Україні", - завершив президент своє звернення.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 лютого, президент Росії Володимир Путін ухвалив рішення про визнання терористичних угруповань "ДНР" та "ЛНР". Про це він заявив у ході телезвернення ввечері. "Вважаю за необхідне ухвалити давно назріле рішення - негайно визнати незалежність і суверенітет "ДНР" і "ЛНР". Прошу Федеральні збори РФ підтримати це рішення, а потім ратифікувати договори про дружбу і взаємодопомогу з обома "республіками", - заявив президент країни-агресора.

Офіс генерального прокурора України відкрив кримінальне провадження у зв'язку із закликами до вчинення умисних дій з метою зміни меж території України.

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