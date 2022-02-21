Офіс Генерального прокурора відкрив кримінальне провадження у зв'язку із закликами до вчинення умисних дій з метою зміни меж території України
Про це повідомила у Facebook генеральний прокурор Ірина Венедіктова
"Їхні дії: 15.02.2022 депутати Держдуми РФ звернулись до президента РФ Володимира Путіна з проханням визнати незалежність "ЛНР" та "ДНР" - іншими словами, українських територій", - зазначила генпрокурор.
Вона нагадала, що сьогодні відбулося засідання Радбезу РФ під керівництвом Володимира Путіна, під час якого його члени відкрито підтримали таку ідею.
"Наші дії: реєстрація кримінального провадження за ч.2 ст. 110 КК України - публічні заклики до вчинення умисних дій з метою зміни меж території України, вчинені представником влади", - написала вона.
Венедіктова підкреслила, що українські прокурори займуться цією справою "по повній програмі".
"Їздити на шопінг членам цього закритого клубу "по закордонах" стане важко – обіцяємо", - додала генпрокурор.
Нагадаємо, сьогодні президент Росії Володимир Путін ухвалив рішення про визнання терористичних угруповань "ДНР" та "ЛНР". Він також додав, що відповідні "документи" будуть підготовлені та підписані найближчим часом.