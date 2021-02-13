За словами керівника Офісу президента, Мінські угоди в тій редакції, у якій вони існують, підписувалися з метою і з розумінням, що в буквальному сенсі виконати їх неможливо.

У рамках переговорів у нормандському форматі на рівні політичних радників триває обговорення ключових позицій, які дали б змогу скласти дорожню карту виконання Мінських домовленостей та припинення війни на Донбасі.

Читайте такожБоррель: без виконання Кремлем Мінських угод нормалізації відносин між ЄС і Росією не будеЯк повідомила прес-служба Офісу президента, про це в інтерв'ю одній з телепрограм заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Єрмак наголосив, що Україна зробить усе, щоб закладені в Мінських домовленостях принципи були виконані. Водночас, за його словами, "Мінські угоди в тій редакції, у якій вони існують, підписувалися з метою і з розумінням, що в буквальному сенсі виконати їх неможливо". Він додав, що в деяких формулюваннях вже минули терміни, протягом яких мали бути виконаними ті чи інші кроки, їх потрібно скорегувати.

Також Єрмак оцінив переговори в рамках нормандського формату як досить складні. "І очні, і у форматі відеоконференції переговори тривають не менше 5-6 годин. Переговори йдуть складно, але все одно прогрес є", - зазначив він і наголосив, що просування перемовин залежить не тільки від України.

За словами Єрмака, дуже важливо, що лінію розмежування на Донбасі відвідали дипломатичні представники держав – західних партнерів: Німеччини та Франції як учасниць нормандського формату, а також США, Великобританії, Канади, Швеції.

"Для нас було важливо, щоб вони на власні очі побачили, що відбувається на Донбасі, як Україна виконує свої зобов'язання, як наша країна робить усе необхідне для того, щоб підтримувався режим припинення вогню. Це фактичний доказ тієї великої роботи, яку веде наша команда і в Мінській тристоронній контактній групі, і в нормандському форматі", - сказав він.

Ситуація на Донбасі

22 липня 2020 року учасники Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) з урегулювання ситуації на Донбасі дійшли згоди щодо повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування з 27 липня 2020 року.

Проте бойовики з тих пір постійно порушують режим тиші. Чергове загострення ситуації спостреігається в лютому. Зокрема, окупанти проводять мінування територій. Для обстрілів українських позицій використовують снайперів. Крім цього регулярно обстрілюють військових з гранатометів та іншого озброєння.

11 лютого президент Зеленський відвідав з робочою поїздкою Донецьку область, де ознайомився з ситуацією на передовій в районі проведення ООС. Разом з президентом на Донбас вирушили посли країн "Великої сімки".

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Автор: Юлія Петриченко