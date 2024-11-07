В МЗС не вважають за потрібне надавати більшої ваги чиїмось думкам, які поширюються у медіа.

В Міністерстві закордонних справ України відмовилися коментувати статтю The Wall Street Journal, в якій викладено можливий "мирний план Трампа", оскільки це лише "чиїсь думки", а не є "офіційна позиція" наступного президента США. Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву зробив на брифінгу речник МЗС Георгій Тихий.

Речник сказав, що не буде спекулювати на тему, чи може влада України або не може обговорювати таку інформацію.

"Ми не бачимо жодної причини і цінності в обговоренні моментів, які поширюються у медіа. Вони не представляють справжню офіційну позицію або пропозиції. Це лише є чиїсь думки, що поширюються в медіа. Ми не бачимо сенсу надавати їм більше ваги і значення, аніж вони мають", - сказав Тихий.

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Стаття WSJ про "план Трампа"

Раніше видання The Wall Street Journal з посиланням на обізнані джерела повідомило, що один із варіантів "мирного плану" Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні може стосуватися вимоги до України відмовитися від вступу до НАТО терміном щонайменше на 20 років. В обмін на це США продовжать постачати Україні зброю для стримування майбутнього російського нападу. До того ж, пропонується заморозити лінію фронту без повернення Україні територій, а Росія і Україна повинні будуть погодитися на демілітаризовану зону.

Водночас, радник президента України Дмитро Литвин наголосив, що справжні плани президента України Володимира Зеленського і переможця президентських перегонів в США Дональда Трампа в газетах не анонсуються.

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