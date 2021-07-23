За даними генпрокурора Молдови, місцеві правоохоронці ідентифікували людей зі спецструктур України, які нібито брали участь у викраденні колишнього судді.

Генеральний прокурор Молдови Олександр Стояногло заявив про завершення розслідування у справі про зникнення українського екс-судді Миколи Чауса. За даними правоохоронців, до викрадення Чауса причетні "держструктури".

Про це пишуть місцеві видання Unimedia і evz.ro.

За даними генпрокурора, місцеві правоохоронці ідентифікували людей зі спецструктур України, які нібито брали участь у викраденні колишнього судді.

"В основному ми завершили розслідування тут, в Республіці Молдова. Ми направили кілька запитів про встановлення в Україні судово-позовного прохання і чекаємо відповідей. Наше завдання - ідентифікувати людей, які приїхали з України і провели відповідні операції тут, в Молдові", - сказав генпрокурор.

Читайте такожМолдавські прокурори просять допомоги в Україні в справі екс-судді Чауса - ЗМІ

Викрадення Чауса - що відомо

9 серпня 2016 року детективи НАБУ викрили суддю Чауса в отриманні 150 тис. доларів хабаря за винесення вироку в інтересах підсудних. Він тримав гроші в скляній банці.

Верховна Рада дала згоду на затримання судді та притягнення його до кримінальної відповідальності. Однак Чаус, скориставшись суддівським правовим імунітетом, покинув територію України. Він був оголошений в розшук. Пізніше Чауса затримали за екстрадиційним запитом України в Молдові.

5 квітня 2021 року міністр внутрішніх справ Молдови Павло Войку заявив про викрадення Чауса.

17 травня телеграм канал "ChausUA Микола Чаус" опублікував відео з Чаусом, який заявив, що зараз він у безпеці і його ніхто не викрадав. Екс-суддя обіцяв повернутися в Україну найближчим часом. Дружина і адвокати впізнали екс-суддю, але вважають, що слова Чауса на відео недобровільні і його взяли в полон.

Служба безпеки України вивчає всі пов'язані з українським екс-суддею Миколою Чаусом матеріали включаючи вищевказані відео, які можуть стати доказовою базою у відкритому раніше кримінальному провадженні.

Автор: Денис Прядко