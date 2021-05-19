Одіозний екс-суддя Микола Чаус зробив нову заяву у своєму нещодавно створеному Телеграм-каналі.
Напередодні пізно ввечері він написав, що "його ситуацією всі намагаються маніпулювати". Як повідомлялося, днями Чаус записав відео і анонсував повернення до України.
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Свою дружину він закликав утриматися від коментарів і необдуманих вчинків, пообіцявши, що він скоро буде разом з сім'єю.
"Цей канал, хоч я і далекий від цього всього, поки єдина можливість донести звісточку, що зі мною все добре, і я налаштований рішуче!",- стверджує екс-суддя.
Викрадення екс-судді Чауса в Молдові
- 3 квітня стало відомо, що група озброєних чоловіків викрала в центрі Кишинева колишнього українського суддю Миколу Чауса, оголошеного Інтерполом у міжнародний розшук за підозрою у хабарництві.
- За даними МВС Молдови, суддю вивезли в Україну.
- Глава МЗС Дмитро Кулеба запевнив Молдову в непричетності України до ситуації з викраденням судді.
- Згодом журналісти повідомили, що змогли ідентифікувати одного громадянина України, який прибув до Кишинева незадовго до викрадення Чауса за підробленим паспортом на ім'я Едуарда Ставицького. Ймовірно, ним був Андрій Куценко і він приїжджав до Молдови у складі іншої групи українців. Розслідувачі зазначають, що чоловік може бути пов'язаний з українськими спецслужбами, а саме - з Головним управлінням розвідки Міноборони України.
- При цьому представник ГУР України в коментарі журналістам категорично заперечував зв'язок Міноборони з викраденням колишнього українського судді.
- СБУ відкрила через викрадення Чауса кримінальну справу.
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