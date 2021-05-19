Раніше екс-суддя анонсував своє повернення до України.

Одіозний екс-суддя Микола Чаус зробив нову заяву у своєму нещодавно створеному Телеграм-каналі.

Напередодні пізно ввечері він написав, що "його ситуацією всі намагаються маніпулювати". Як повідомлялося, днями Чаус записав відео і анонсував повернення до України.

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Свою дружину він закликав утриматися від коментарів і необдуманих вчинків, пообіцявши, що він скоро буде разом з сім'єю.

"Цей канал, хоч я і далекий від цього всього, поки єдина можливість донести звісточку, що зі мною все добре, і я налаштований рішуче!",- стверджує екс-суддя.

Викрадення екс-судді Чауса в Молдові

3 квітня стало відомо, що група озброєних чоловіків викрала в центрі Кишинева колишнього українського суддю Миколу Чауса, оголошеного Інтерполом у міжнародний розшук за підозрою у хабарництві.

За даними МВС Молдови, суддю вивезли в Україну.

Глава МЗС Дмитро Кулеба запевнив Молдову в непричетності України до ситуації з викраденням судді.

Згодом журналісти повідомили, що змогли ідентифікувати одного громадянина України, який прибув до Кишинева незадовго до викрадення Чауса за підробленим паспортом на ім'я Едуарда Ставицького. Ймовірно, ним був Андрій Куценко і він приїжджав до Молдови у складі іншої групи українців. Розслідувачі зазначають, що чоловік може бути пов'язаний з українськими спецслужбами, а саме - з Головним управлінням розвідки Міноборони України.

При цьому представник ГУР України в коментарі журналістам категорично заперечував зв'язок Міноборони з викраденням колишнього українського судді.

СБУ відкрила через викрадення Чауса кримінальну справу.

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Автор: Юрій Годован