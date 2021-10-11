Окрім того, з 19 до 22 жовтня передбачається проведення позачергового засідання парламенту для ухвалення євроінтеграційних законів.

Монобільшість наступного тижня планує розблокувати підписання закону про олігархів.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук.

Вона зазначила, що на пленарному тижні з 19 по 22 жовтня у планах монобільшості розглянути 12 проектів постанов, які не дозволяють голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку підписати закон про олігархів і передати його на підпис президенту.

Також планується розгляд за спеціальною процедурою так званого "ресурсного" законопроекту №5600 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень".

Читайте такожРазумков звинуватив комітет Ради у спробі сфальсифікувати закон про олігархівПалійчук повідомила, що планується провести позачергове засідання парламенту для ухвалення євроінтеграційних законів, серед яких, зокрема:

про безпечне дитяче харчування відповідно до стандартів ЄС (№ 4554);

щодо спрощення процедур експертизи, реєстрації сортів рослин та обігу насіння (№3680-д);

ратифікація гарантійної угоди "Логістична мережа (Модернізація та цифровізація Укрпошти)" між Україною та Європейським інвестиційним банком (№0112);

про внесення змін до Конвенції між урядом України й урядом Королівства Данії про уникнення подвійного оподаткування (№0124).

Крім того, за даними речниці "СН", планується ухвалити закони, необхідні для посилення співпраці України з МВФ, на які давно очікує місія фонду в Україні. Серед них, зокрема, щодо приведення статусу НАБУ у відповідність до вимог Конституції (№5459-1), щодо реформування банківської сфери та посилення незалежності НБУ (№5850, 5852 і 5853).

Палійчук зазначила, що також передбачається розпочати розгляд законопроекту № 3205-2, який допоможе малим фермерам отримати доступні кредитні ресурси.

Закон Зеленського про олігархів: що відомо

23 вересня Верховна Рада ухвалила президентський закон "Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну і політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" (№5599).

Його розглядали за спецпроцедурою і розглянули лише 13 поправок з поданих 1 270.

Частина депутатів була незадоволена спеціальною процедурою розгляду законопроекту, оскільки вони не мали можливості поставити на розгляд парламенту свої поправки до законопроекту.

24 вересня у ВР було зареєстровано 12 проектів постанов, які пропонують скасувати рішення про ухвалення цього закону, тим самим блокуючи можливість його підписання. Авторами 11-ти з них є представники фракції "Європейська солідарність", а 12-го - представники "Опозиційної платформи - За життя".

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Автор: Надя Пришляк