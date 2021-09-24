Законопроект про олігархів містить дві взаємозаперечні норми, через що виникла юридична колізія.

При ухваленні закону про олігархів виникла юридична колізія, через яку за нього потрібно буде голосувати ще раз.

Про це голова фракції "Голос" Ярослав Железняк написав у своєму Telegram-каналі.

"Закон про олігархів 5599 будуть переголосовувати... 100500 разів говорили, що там є юридичні помилки. Тепер потрібно ще одне голосування в Раді (за ст. 131), щоб виправити юридичну колізію. Інакше не підпишуть. У чому проблема? Врахували одночасно три (396,398,406) поправки, які суперечать одна іншій", - заявив Железняк.

Так, за його словами, депутати хочуть знову переголосувати за статтю 5 закону. "Стаття про те, як олігарх визнається олігархом", - пояснив парламентарій і не виключив, що це голосування може відбутися вже наступного тижня.

Своєю чергою, голова Верховної Ради України Дмитро Разумков на своїй сторінці в Facebook подякував профільному парламентському комітету і самому парламенту за те, що "підтримав мою з колегами поправку під номером 398".

"Тепер НАЗК за зверненням спеціальної комісії буде вносити осіб до реєстру олігархів", - написав він.

Згідно з порівняльною таблицею, до другого читання законопроекту про олігархів поправкою №398, автором якої є зокрема й Разумков, пропонувалося встановити, що рішення про визнання особи олігархом приймається Головою Національного агентства з питань запобігання корупції за зверненням комісії з питань протидії надмірному впливу осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті.

Водночас поправка №398 на голосування під час прийняття закону не ставилася. Депутати голосували за поправку №406, яка передбачає, що рішення про визнання особи олігархом приймається Радою нацбезпеки і оборони на підставі подання Кабінету міністрів, члена РНБО, Національного банку, Служби безпеки України або Антимонопольного комітету.

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Як відомо, цей закон розглядався за спеціальною процедурою: на голосування вирішено було поставити тільки 13 поправок, які основними визначив Комітет ВР з питань нацбезпеки, оборони і розвідки. Решта поправок до відповідних статей закону автоматично відхилялися.

При цьому, представник президента в парламенті, народний депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський, який представляв поправки, називав номери тих поправок, які автоматично відхиляються.

Після нього, безпосередньо перед голосуванням за кожну з 13 поправок, номери автоматично відхилених поправок повторював перший віце-спікер ВР Руслан Стефанчук. Коли на голосування ставилася поправка № 406, вони обидва в переліку автоматично відхилених не називали поправки №396 і №398. Ймовірно, таким чином колізія і виникла.

Законопроект про олігархів

23 вересня, Верховна Рада ухвалила президентський законопроект про олігархів (№5599). За це рішення проголосували 279 народних депутатів із 379, зареєстрованих у сесійній залі. Законопроект розглядали за спецпроцедурою, тобто розглянули лише 13 поправок з 1270 поданих. Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, і вводиться в дію через 6 місяців з дня набрання ним чинності. Він втрачає силу через 10 років з дня введення його в дію.

Законом визначено, що олігархом вважається фізична особа, яка одночасно відповідає як мінімум трьом з наступних ознак: бере участь в політичному житті; має значний вплив на ЗМІ; є кінцевим бенефіціарним власником суб'єкта господарювання, який після дня введення в дію цього закону є суб'єктом природних монополій або займає монопольне становище на ринку та протягом одного року поспіль підтримує або посилює таке положення; підтверджена вартість активів особи та суб'єктів господарювання, бенефіціаром яких він є, перевищує 1 млн прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

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10 вересня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що пропонує надіслати законопроект про олігархів для отримання висновку Венеційської комісії вже після ухвалення його в цілому як закону.

Раніше в ефірі програми "Свобода слова" голова ВР Разумков, його перший заступник Руслан Стефанчук та голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія посперечалися через законопроект про олігархів, який спікер направив до Венеціанської комісії, попри позицію фракції "СН", яка виступала проти цього кроку.

Разумков пояснив, що відправив цей проект закону до Венеційської комісії за зверненням чотирьох опозиційних фракцій та груп та уповноваженого ВР з прав людини.

Автор: Таня Поляковська