В Україні розглядають візит президента РФ на український півострів як грубе порушення суверенітету України.

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку із черговим неузгодженим з Україною візитом 4 листопада 2021 року президента Російської Федерації Володимира Путіна на тимчасово окуповану територію України: Автономну Республіку Крим і місто Севастополь.

Як йдеться у заяві МЗС України, зазначена поїздка відбувається всупереч неодноразовим застереженням України.

"Розглядаємо цей візит, як і інші неузгоджені з українською стороною поїздки російських посадовців до тимчасово окупованого Кримського півострова, як грубе порушення Росією суверенітету України, норм міжнародного права, резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, зобов’язань Росії за договорами, сторонами яких є Україна та РФ", - наголошується у заяві.

Українські дипломати наголошують, що російська сторона має повернутися до виконання своїх міжнародно-правових зобов’язань.

Читайте такожВерещук розповіла про плани щодо Донбасу"РФ як держава-окупант має можливість продемонструвати справжню турботу про мешканців тимчасово окупованого Криму: припинити безпрецедентні порушення прав людини, зокрема політичні репресії, викрадення і вбивства, звільнити незаконно утримуваних за ґратами українців та зосередити зусилля на політико-дипломатичному вирішенні російсько-українського збройного конфлікту задля відновлення територіальної цілісності України у її міжнародно визнаних кордонах", - підсумовується у заяві.

Як повідомляє російське агентство ТАСС, Путін у четвер бере участь у заходах в окупованому Севастополі з нагоди російського свята Дня народної єдності. Сьогодні Путін заявив, що окупований Крим і Севастополь "назавжди будуть з Росією".

Окупація Криму Росією

Росія окупувала український Крим, ввівши на півострів своїх військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

Верховна Рада офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.

Автор: Віталій Саєнко