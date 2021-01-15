Вищий антикорупційний суд розглядатиме клопотання детектива НАБУ про продовження до 8 місяців терміну досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52019000000000522 - у так званій «справі суддів ОАСК». Те, що відбувається, є незаконним, справа повинна бути закрита або передана до суду. Про це заявив адвокат суддів ОАСК Андрій Заєць у поширеній заяві для ЗМІ, пише "Капітал".

"Навіть поверхневе ознайомлення з клопотанням свідчить про зловживання процесуальними правами сторони обвинувачення: клопотання майже тотожне за змістом попередньому клопотанню про продовження термінів попереднього розслідування, за результатами розгляду якого судом термін слідства було продовжено до 6 місяців. Незрозуміло, які саме слідчі дії були проведені стороною обвинувачення з моменту попереднього продовження терміну розслідування. Причому точно відомо, що з деякими фігурантами справи з вересня 2020 не проводилося жодних слідчих дій, а деякі з них були навіть за рішенням суду позбавлені статусу підозрюваних», — зазначає адвокат.Читайте також"Я не знаю, хто ви": з'явилося відео, як суддя Вовк "тікає" від детектива та викидає повістку

Сторона звинувачення називає справу "особливо складною" і підкреслює, що в ній потрібно провести "величезний обсяг" слідчих дій, але одночасно слідчі дії не виконувалися понад рік до повідомлення про підозру, і півроку після цього, нагадує юрист.

"Нинішнє подання було направлено до суду менше ніж за тиждень до закінчення термінів досудового розслідування, а адвокатам підозрюваних повідомили про засідання за добу до його початку. Хоча йдеться про справу, в якій сотні томів, з якими захисники повинні отримати можливість ознайомитися», — наголошується в заяві.

Адвокат нагадав, що минулого тижня ВАКС вже повернув клопотання про продовження термінів слідства як таке, що не відповідає вимогам КПК України.

«На наших очах сторона обвинувачення намагається "дотиснути" суддів ВАКС, використовуючи відвертий тиск на цей суд, поширюючи брехливу інформацію в ЗМІ про голову суду, розголошуючи матеріали справи», — повідомляє юрист.

Він вважає, що попереднє продовження термінів слідства до 6 місяців відбулося з порушення процесуального законодавства — просити суд про продовження строків слідства можна було тільки після продовження до 3-х місяців за рішенням прокурора у справі.

"Тоді НАБУ вдалося наполягти на своєму і це не викликало обурення у суспільства, оскільки багато хто дійсно вірив в об'єктивність озвучених звинувачень. Зараз, коли "справа ОАСК" безрезультатно розслідується тривалий час, ні у кого немає сумнівів в його безперспективності і, що найголовніше, безпідставності. Порушення законів з боку працівників НАБУ не може бути виправдане жодною „високою“ метою», — наголошується в заяві.

Враховуючи викладене, адвокат закликав представників ЗМІ звернути увагу на порушення закону, що відбувається в цій справі. Зазначається, що саме пресу сторона захисту бачить зараз своїм союзником в тому, щоб змусити НАБУ виконувати закони України, захистити суддів ВАКС від тиску і забезпечити дотримання принципу верховенства права в Україні.

"У НАБУ було більш ніж достатньо часу для розслідування справи — воно повинно бути або направлено до суду, або закрито за відсутністю складу злочину. Кримінальні справи в цивілізованих країнах порушуються заради відновлення справедливості й покарання злочинців, а не заради піару і політичного тиску. Це - принцип, якого повинні дотримуватися всі правоохоронні органи в Україні, в тому числі НАБУ», - наголошується в заяві адвоката суддів ОАСК.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН