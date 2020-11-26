Перевірка буде проведена у період із 14 по 29 грудня.

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення призначила ТОВ «Телерадіокомпанія «Нові комунікації» (загальнонаціональне багатоканальне мовлення, логотип «Z ZIK»), м. Львів, позапланову безвиїзну перевірку.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Нацради.

Читайте такожСправа Василя Стуса: про що йдеться в книзі та чому Медведчук домігся її заборони

«Підставою стала трансляція анонсу телемарафону «Реванш соросятні» з висловлюваннями, які мають ознаки розпалення ворожнечі і ненависті і можуть бути розглянуті як підбурювання до певних негативній дій насильницького характеру та такі, що викликають відчуття неприязні, ворожнечі до певної категорії людей або до окремих представників цих категорій», - йдеться в повідомленні.

У рішенні Нацради зазначається, що «поширювані в анонсі лексеми мають ознаки прихованого заклику глядача до розпалення ворожнечі стосовно невизначеної соціальної категорії «соросята» та осіб за ознаками їх належності до громадянства США (приватних і посадових осіб) щодо яких телерадіокомпанія формує поведінку адресата мовлення, використовуючи методи мовленнєвого маніпулювання свідомістю, впливу на психіку глядача. Вона формує у глядача бажання діяти або відчуття необхідності дій проти вказаних категорій і осіб за ознаками належності до цих категорій, розпалюючи до них відчуття ненависті через те, що, на думку керівництва телерадіокомпанії, саме вони винні у трагедіях українського народу із 2014 року».

Нацрада також зауважила, що телеканал, виготовляючи та поширюючи подібні висловлювання, має враховувати загальну напружену ситуацію в Україні, пов’язану з багатьма викликами, які загрожують існуванню країни, те, що деякі повідомлення можуть створювати додаткове напруження в суспільстві, створювати провокації та прецеденти насилля серед населення України, а також формувати негативний образ партнерів і союзників України в боротьбі з агресією Російської Федерації, їх громадян, наслідком чого може бути ситуація, яка загрожуватиме національній безпеці і територіальній цілісності України.

Таким чином, регуляторний орган перевірить телеканал на предмет використання ним закликів до насильницької зміни конституційного ладу України; закликів до розв’язування агресивної війни або її пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті; пропаганди винятковості, зверхності або неповноцінності осіб за ознаками їх релігійних переконань, ідеології, належності до тієї чи іншої нації або раси, фізичного або майнового стану, соціального походження.

Перевірка буде проведена у період із 14 по 29 грудня.

Вас також можуть зацікавити:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Хилюк