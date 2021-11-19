Нардеп вимагав, щоб охоронці показали йому результат свого ПЛР-тесту.

Народний депутат від "Слуги народу" Юрій Камельчук влаштував сварку із працівником Управління державної охорони у Верховній Раді.

Про це повідомляє LB.ua.

Спочатку Камельчук стверджував, що охоронець парламенту заважає йому, але той не погодився.

Охоронець: Чим я вам заважаю?

Камельчук: Перешкоджаєте моїй діяльності.

Охоронець: Я вам не перешкоджаю, ідіть працюйте, як я вам можу заважати?

Читайте також"Антитіла будуть далі": у лавах "слуг" з'явився ще один "антивакцинатор" (відео)На цьому інцидент не закінчився. Нардеп звернувся вже до іншого охоронця й почав вимагати від нього ПЛР-тест на коронавірус.

На уточнювальне запитання журналістки, чи сам Камельчук показав результати тесту, той відповів ствердно.

У результаті охорона Ради пообіцяла показати нардепу усі сертифікати про вакцинацію через 5 хвилин.

Як повідомляв УНІАН, Юрій Камельчук відмовляється робити щеплення проти коронавірусу, адже вважає, що вакцинація "приносить смерть". Також нардеп писав, що носіння масок погано впливає на організм людини.

2 листопада ВР ухвалила Постанову Про додаткові заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) (№6154). Нею передбачається, що допуск до парламенту для всіх буде здійснюватися тільки за наявності документа про вакцинацію, негативного тесту або довідки про одужання від COVID-19.

Однак навіть це не вплинуло на рішення нардепа. Камельчук заявив, що задля роботи у Верховній Раді готовий постійно робити ПЛР-тести.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ – 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Марта Гичко