На сторінці у соцмережі Камельчуку нагадали його ж заяви про пандемію.

Народний депутат від "Слуги народу" Юрій Камельчук, який раніше заявляв, що не вірить в існування коронавірусу й виступав проти вакцинації, виступатиме на сесії ПАРЄ з доповіддю про ковід-паспорти.

Про це "слуга народу" повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні у Страсбурзі мене обрали спікером по тематиці Covid passes and certificates від політичної групи EPP в дебатах на сесії ПАРЄ. Варто зберегти баланс між потребами стримування загроз пандемії, правами людини та можливостями бізнесу, особливо відпочинкового, що актуально особливо влітку", - написав депутат.

Підписники Камельчука у соцмережі одразу нагадали у коментарях його ж слова про коронавірус. Дехто зауважив, що нардеп, ймовірно, вже змінив власну думку щодо пандемії. Не обійшлося й без образливих оцінок.

Чим відомий нардеп Камельчук

Народний депутат Юрій Камельчук відомий скандальними конспірологічними заявами.

У грудні Камельчук в ефірі українського телеканалу заявив, що коронавірус – це "вигадана хвороба", а вакцинація може бути небезпечною. "Я зараз абсолютно серйозно заявляю, що не довіряю жодній вакцині у світі. Особливо від вигаданої хвороби COVID-19", - сказав нардеп.

Не всі колеги по фракції підтримали Камельчука. Згодом йому довелося пояснювати власні слова про коронавірус.

Примітно, що ще восени Камельчук озвучував в ефірі одного з телеканалів конспірологічні теорії про коронавірус і тестування, але тоді вони оминули увагу ЗМІ.

Він також заявив, що іноземці через повій забирають енергію в українців.

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Автор: Юрій Годован