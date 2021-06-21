Народний депутат від "Слуги народу" Юрій Камельчук, який раніше заявляв, що не вірить в існування коронавірусу й виступав проти вакцинації, виступатиме на сесії ПАРЄ з доповіддю про ковід-паспорти.
Про це "слуга народу" повідомив на своїй сторінці у Facebook.
"Сьогодні у Страсбурзі мене обрали спікером по тематиці Covid passes and certificates від політичної групи EPP в дебатах на сесії ПАРЄ. Варто зберегти баланс між потребами стримування загроз пандемії, правами людини та можливостями бізнесу, особливо відпочинкового, що актуально особливо влітку", - написав депутат.
Підписники Камельчука у соцмережі одразу нагадали у коментарях його ж слова про коронавірус. Дехто зауважив, що нардеп, ймовірно, вже змінив власну думку щодо пандемії. Не обійшлося й без образливих оцінок.
Чим відомий нардеп Камельчук
- Народний депутат Юрій Камельчук відомий скандальними конспірологічними заявами.
- У грудні Камельчук в ефірі українського телеканалу заявив, що коронавірус – це "вигадана хвороба", а вакцинація може бути небезпечною. "Я зараз абсолютно серйозно заявляю, що не довіряю жодній вакцині у світі. Особливо від вигаданої хвороби COVID-19", - сказав нардеп.
- Не всі колеги по фракції підтримали Камельчука. Згодом йому довелося пояснювати власні слова про коронавірус.
- Примітно, що ще восени Камельчук озвучував в ефірі одного з телеканалів конспірологічні теорії про коронавірус і тестування, але тоді вони оминули увагу ЗМІ.
- Він також заявив, що іноземці через повій забирають енергію в українців.
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