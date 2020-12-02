Лубінець наголосив, що прем’єр-міністр має якнайшвидше доповісти про ситуацію і роз’яснити, чого українцям слід очікувати на новорічні свята.

Нардеп від парламентської групи "Партія "За майбутнє", голова комітету ВР з питань прав людини Дмитро Лубінець прокоментував плани уряду ввести в Україні локдаун та відсутність досі чітких дат його запровадження.

Відповідне відео народний обранець опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Голова комітету Ради з питань прав людини нагадав, що глава МВС Арсен Аваков виступає за негайний локдаун, міністр охорони здоров’я Максим Степанов запевняє, що не потрібен, прем’єр Денис Шмигаль пропонує його ввести, але тільки на Різдво й Новий рік.

Читайте такожУ "Слузі народу" очікують, що у Кабміну буде рішення щодо локдауну в Україні до кінця тижня

Лубінець наголосив, що прем’єр-міністр має якнайшвидше доповісти про ситуацію і роз’яснити, "чого українцям слід очікувати на новорічні свята, оскільки люди не знають, до чого готуватися в умовах епідемії". Це він пропонує зробити у п’ятницю на годині запитань до уряду.

Глава уряду має відповісти на низку запитань: що відбуватиметься із залізничним сполученням та громадським транспортом, школами та дитсадками, ТРЦ та кафе, в яких умовах громадяни зустрічатимуть новорічні свята.

"Люди він нас очікують результату! І якщо ви не можете цього зробити, то йдіть нарешті у відставку, пане прем'єр-міністре разом зі своїм міністром охорони здоров'я", - підсумував нардеп.

Плани ввести локдаун в Україні: що відомо

11 листопада Кабінет міністрів ухвалив рішення про відмову від адаптивного карантину та введення карантину вихідного дня. Зокрема, у вихідні дні додатково до обмежень, передбачених у будні, була заборонена діяльність закладів харчування, торгових центрів, культурних закладів, спортзалів, фітнес-центрів, закладів розміщення, в тому числі готелів (крім виконують соціальні функції). З 10:00 до 12:00 - пріоритетні години для обслуговування пенсіонерів. Карантин вихідного дня діяв до 30 листопада.

Міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко пропонує запланувати двотижневий локдаун, прив'язаний до новорічних свят, і відмовитися на Різдво і Новий рік від масових заходів.

25 листопада прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів готується до можливого введення жорсткого карантину під час зимових свят.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за введення в Україні повного локдауну на 3-4 тижні якомога швидше.

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Автор: УНІАН