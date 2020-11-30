Ряд народних депутатів проігнорували засідання Фінансового комітету Верховної Ради, де повинні були розглядатися важливі для українців законопроекти. Про це на своїй сторінці в Фейсбуці повідомив політичний експерт і блогер Олексій Голобуцький, підкресливши, що таким чином "прогульники" підставили президента перед виборцями.

"Цікава ситуація склалася сьогодні на засіданні Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, який повинен був пройти в режимі онлайн-конференції. У розпал бюджетного процесу, під час кризи, викликаної в числі іншим пандемією Ковід-19, половина членів комітету дозволила собі просто проігнорувати його засідання. З 34 нардепів "в ефір" вийшли всього 17", - написав Голобуцький.

Він підкреслив, що сьогодні планувалося розглянути на комітеті цілий ряд позитивних, соціально важливих законопроектів.

"Скажімо, взаємопов'язані законопроекти 4278 і 4279, які покликані збільшити для громадян з 100 до 150 євро вартість міжнародних поштових посилок, що не обкладаються ПДВ, а також законопроект 4241 Про захист боржників від неправомірних дій колекторів. Всі, хто періодично купує товари на зарубіжних маркетплейсах або хоч раз стикався з колекторами, розуміють, що ці парламентські ініціативи повинні були б полегшити їм життя... Але не склалося", - зазначив експерт.

Він також звернув увагу на зв'язок ситуації, що склалася зі скандальним законопроектом №3565 про податкові пільги для великих аграріїв.

“А тепер - важливий штрих до ситуації. В останні дні ЗМІ багато писали про скандальний законопроект 3565, який лобіює ряд депутатів на догоду агроолігархів (там мова про зниження ПДВ для їх продукції). Два тижні тому цей законопроект змогли "проштовхнути" через фінкомітет, незважаючи на протидію його глави Гетманцева. Перевага тоді була в один голос. До чого я це згадав? А ви подивіться на" порівняльну табличку", яку я прикріпив до посту. Практично 100-відсоткове потрапляння: ті, хто 16 листопада проголосував за законопроект для олігархів, сьогодні відмовилися голосувати за законопроекти для людей", - констатував блогер.

Він зазначив, що це - відвертий саботаж. На його думку, після такого демаршу дані депутати не мають морального права і далі називатися "народними".

"А враховуючи те, що серед парламентаріїв, які прогуляли комітет, є ціла низка представників фракції "Слуга народу" - це ще й підстава для президента Зеленського перед виборцями. Тобто, фактично відкрита гра проти нього", - резюмував Олексій Голобуцький.

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Автор: УНІАН