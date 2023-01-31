Російські посольства перестали виконувати функцію дипломатичних установ. Тепер вони займаються пропагандою.

Глава Міністерства закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав своїх колег в ЄС остаточно позбутися російських посольств та дипломатів, оскільки в них немає особливого сенсу.

Як зазначив чиновник в інтерв'ю Verslo Zinios, європейським столицям більше немає сенсу працювати з послами РФ, оскільки тепер російська дипломатія швидше виконує пропагандистську функцію.

"У багатьох випадках немає особливого сенсу мати посла, російського посла, в будь-якій європейській столиці. Тому що, як ми бачимо, це вже не дипломатична установа, а пропагандистська, яка приховує воєнні злочини і взагалі просуває геноцидний порядок денний", - заявив він.

Міністр підкреслив, що Литва була однією з перших країн, які відмовилися від російського посла. Він закликав ЄС піти тим же шляхом.

Висилка російських послів через агресію проти України

Після російського вторгнення в Україну понад 400 російських дипломатів з приблизно двох десятків країн залишили свої пости.

Одним з перших цей процес розпочав Вашингтон. 28 лютого місія США при організації Об'єднаних Націй оголосила про початок процесу видворення 12 "розвідників" з постійного представництва Росії при ООН. Незабаром цю естафету перейняли країни ЄС, а також інші держави, що підтримують Україну.

На тлі цього Російська Федерація намагається змусити лояльні до неї країни розірвати дипломатичні відносини з Україною. 5 жовтня Москва зажадала від влади Казахстану вислати посла України Петра Врублевського через слова про вбивство росіян. Пізніше його звільнив Володимир Зеленський.

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