Колишнього члена "Партії регіонів" Вадима Новінського внесли до бази "Миротворець" як противника Православної церкви України.
Відповідна інформація з’явилась на сайті бази.
Новінського вважають відповідальним за розповсюдження кремлівської пропаганди у вигляді "русского мира" від особи Української православної церкви Московського патріархату.
Бізнесмена назвали "агентом впливу РПЦ в Україні".
Читайте такожКулеба: Україна не має майбутнього з РосієюПолітик, йдеться у профілі бази, "керує та фінансує діяльність, спрямовану на розпалювання міжрелігійної ворожнечі". Також підкреслюється, що він заперечує російську агресію.
"У політичному середовищі має кличку "С*ка православна", – доповнили досьє Новінського.
Новінський народився у Росії. Громадянство України отримав у 2012 році. Автори матеріалу нагадали про причетність Новінського до розорення Миколаївського суднобудівельного заводу "Океан".
Крім того, політик, за даними Генпрокуратури, керував кампанією проти проукраїнського крила МП й за президентства Януковича відповідав за ізоляцію митрополита Володимира і його помічника Олександра Драбинка.
Новінський сам публічно виступав проти надання ПЦУ автокефалії і відділення Української церкви від Москви.
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