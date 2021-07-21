Політик "керує та фінансує діяльність, спрямовану на розпалювання міжрелігійної ворожнечі".

Колишнього члена "Партії регіонів" Вадима Новінського внесли до бази "Миротворець" як противника Православної церкви України.

Відповідна інформація з’явилась на сайті бази.

Новінського вважають відповідальним за розповсюдження кремлівської пропаганди у вигляді "русского мира" від особи Української православної церкви Московського патріархату.

Бізнесмена назвали "агентом впливу РПЦ в Україні".

Читайте такожКулеба: Україна не має майбутнього з РосієюПолітик, йдеться у профілі бази, "керує та фінансує діяльність, спрямовану на розпалювання міжрелігійної ворожнечі". Також підкреслюється, що він заперечує російську агресію.

"У політичному середовищі має кличку "С*ка православна", – доповнили досьє Новінського.

Новінський народився у Росії. Громадянство України отримав у 2012 році. Автори матеріалу нагадали про причетність Новінського до розорення Миколаївського суднобудівельного заводу "Океан".

Крім того, політик, за даними Генпрокуратури, керував кампанією проти проукраїнського крила МП й за президентства Януковича відповідав за ізоляцію митрополита Володимира і його помічника Олександра Драбинка.

Новінський сам публічно виступав проти надання ПЦУ автокефалії і відділення Української церкви від Москви.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Яна Ставська