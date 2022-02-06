Президент України вирішив дуже акуратно публічно привітати дружину зі святом.

У неділю, 6 грудня, у першої леді України Олени Зеленської день народження, і її публічно привітав чоловік – президент Володимир Зеленський.

Зеленський натяками привітав дружину зі святом у своєму офіційному Telegram-каналі.

Очільник держави зазначив, що спробує дуже акуратно привітати супутницю життя, але вона його зрозуміє.

"Моє кохання. У тебе сьогодні день народження. Скільки всього хочеться сказати… але ми тут не одні. Як завжди останнім часом. Тому я спробую дуже акуратно, але ти мене зрозумієш...", – йдеться у повідомленні.

Як Володимир Зеленський привітав дружину з днем народження:

"Я тебе…

Ну дуже…

Я без тебе…

Ну ніяк…

У нас такі чудові…

Ну двоє…

Схожі, звичайно ж, на…

Ну як дві краплі…

Пам'ятаю, вперше я тебе побачив ще в...

Ну давненько

Ну й одразу в тебе…

Ну по вуха

А потім разом грали в...

Ну командою

І, звичайно ж, ми всіх…

Ну а навіщо приховувати?

А потім створили…

Ну "95-й"…

І знов всіх…

Бачиш, я вже не приховую

А потім я став...

Ну, ніби як головним

А ти…

Ну, ніби як першою

І всі ці роки ми з тобою...

Ну, ти зрозуміла…

Тож мені без тебе…

Ну, я це розумію…

З днем народження, моє кохання! Я тебе дуже…

Не знаю, як там хто.

Але ми одне одного зрозуміли!".

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Олена Зеленська (дівоче прізвище Кияшко) народилася у Кривому Розі 6 лютого 1978 року. Дружина Володимира Зеленського – сценаристка та одна з авторів студії "Квартал 95".

Володимир Зеленський одружився з Оленою Кияшко у 2003 році. До шлюбу пара зустрічалася сім років. Вони навчалися у школі в Кривому Розі в паралельних класах.

У подружжя є донька Саша (2008 року народження) та син Кирило (2013 р. н.).

Зеленський став президентом навесні 2019 року – інавгурація відбулася 20 травня.

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