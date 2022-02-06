У неділю, 6 грудня, у першої леді України Олени Зеленської день народження, і її публічно привітав чоловік – президент Володимир Зеленський.
Зеленський натяками привітав дружину зі святом у своєму офіційному Telegram-каналі.
Очільник держави зазначив, що спробує дуже акуратно привітати супутницю життя, але вона його зрозуміє.
"Моє кохання. У тебе сьогодні день народження. Скільки всього хочеться сказати… але ми тут не одні. Як завжди останнім часом. Тому я спробую дуже акуратно, але ти мене зрозумієш...", – йдеться у повідомленні.
Як Володимир Зеленський привітав дружину з днем народження:
"Я тебе…
Ну дуже…
Я без тебе…
Ну ніяк…
У нас такі чудові…
Ну двоє…
Схожі, звичайно ж, на…
Ну як дві краплі…
Пам'ятаю, вперше я тебе побачив ще в...
Ну давненько
Ну й одразу в тебе…
Ну по вуха
А потім разом грали в...
Ну командою
І, звичайно ж, ми всіх…
Ну а навіщо приховувати?
А потім створили…
Ну "95-й"…
І знов всіх…
Бачиш, я вже не приховую
А потім я став...
Ну, ніби як головним
А ти…
Ну, ніби як першою
І всі ці роки ми з тобою...
Ну, ти зрозуміла…
Тож мені без тебе…
Ну, я це розумію…
З днем народження, моє кохання! Я тебе дуже…
Не знаю, як там хто.
Але ми одне одного зрозуміли!".
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Олена Зеленська (дівоче прізвище Кияшко) народилася у Кривому Розі 6 лютого 1978 року. Дружина Володимира Зеленського – сценаристка та одна з авторів студії "Квартал 95".
Володимир Зеленський одружився з Оленою Кияшко у 2003 році. До шлюбу пара зустрічалася сім років. Вони навчалися у школі в Кривому Розі в паралельних класах.
У подружжя є донька Саша (2008 року народження) та син Кирило (2013 р. н.).
Зеленський став президентом навесні 2019 року – інавгурація відбулася 20 травня.