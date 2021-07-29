Зустріч двох президентів запланована на 30 серпня.

Глава фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що непублічна частина майбутньої зустрічі президентів України та США пройде на підвищених тонах. За його словами, це пов'язано з узгодженням США і Німеччиною питання "Північного потоку-2".

Про це Арахамія сказав в ефірі каналу "Україна 24".

Депутат прогнозує, що у вересні Конгрес США почне чинити опір рішенню Байдена щодо СП-2.

"Залишаються ходи, і ми їх опрацьовуємо – це взагалі-то головна тема візиту", - зазначив Ахарамія.

За його словами, українська влада сьогодні отримує "десятки листів від конгресменів, які перервуть свою відпустку і приїдуть на зустріч із Зеленським". Попри те, що його візит пройде в той час, коли Конгрес США не працює.

Читайте такожУкраїна та США укладуть угоду щодо розробки озброєння та військової техніки

"Я очікую, враховуючи градус, що як мінімум непублічна зустріч Зеленського з Байденом буде на підвищених тонах. США сьогодні багато в чому недооцінюють, а може, роблять вигляд, що недооцінюють, удар, який вони роблять таким вчинком. Дипломатичною мовою кажуть, що "ми глибоко стурбовані" і т.д., а недипломатичною люди говорять, як є. Коли партнери один з одним розмовляють, вони повинні говорити бачення очима одного партнера і іншого партнера. Всі розуміють, що зараз головна подача на Німеччину і загравання (США – ред.) з Росією – це, по суті, якась така неформальна коаліція проти Китаю", - заявив глава провладної фракції.

Зустріч Зеленського і Байдена

7 червня відбулася телефонна розмова Зеленського і Байдена.

Під час розмови Байден запросив Зеленського цього літа відвідати США.

12 червня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба уточнив, що Зеленський відвідає Вашингтон для зустрічі Байденом в кінці липня. Згодом новою датою візиту зробили 30 серпня.

Автор: Юрій Годован