7 червня під час телефонної розмови Джо Байден запросив Володимира Зеленського відвідати США.

Президент Володимир Зеленський під час запланованого візиту до США у липні планує обговорити питання про надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО, підтримку у сфері економіки, а також безпекову ситуацію на Донбасі.

Як повідомляє прес-служба Офісу глави держави, про це Зеленський сказав у спільному інтерв'ю Agence France-Presse, Reuters та Associated Press.

Зокрема, Зеленський зауважив, що енергетичній безпеці України та всієї Європи загрожує проект «Північний потік-2», який, по суті, є зброєю Росії.

Глава держави зауважив, що під час нещодавньої телефонної розмови з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом отримав запрошення наприкінці липня відвідати США.

“Під час зустрічі з лідером Сполучених Штатів Володимир Зеленський сподівається обговорити питання надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО, економічну підтримку, а також безпекову ситуацію на сході країни”, - вказується у повідомленні.

Зустріч Зеленського і Байдена

7 червня відбулася телефонна розмова Зеленського і Байдена.

Під час розмови Байден запросив Зеленського цього літа відвідати США.

12 червня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба уточнив, що Зеленський відвідає Вашингтон для зустрічі Байденом наприкінці липня.

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Автор: Костянтин Гончаров