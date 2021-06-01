З 1 червня 2020 року в Україні запрацювали перші відеокамери системи автоматичної фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху.

Один з народних депутатів заплатив 12 тисяч гривень штрафів за перевищення швидкості.

Про це журналістам повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, коментуючи перший рік роботи камер фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху.

«Можу сказати, що нещодавно мені дзвонив один із колег Дениса Монастирського – не буду називати його прізвище – і розповів, що заплатив 12 тисяч гривень за перевищення швидкості за містом, бо не знав, що так багато камер», - зауважив Геращенко.

Відеокамери системи автоматичної фото- і відеофіксації порушень ПДР: статистика

З 1 червня 2020 року в Україні запрацювали перші відеокамери системи автоматичної фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху. Камери були встановлені в Києві і на автомагістралях Київської області виключно в місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками. Порушенням є перевищення встановлених обмежень швидкості руху більш ніж на 20 км/год.

Станом на 13 травня 2021 року вже встановили 92 комплекси фотовідеофіксації. До кінця року у МВС запланували встановити близько 400, а до 2024 року – 1,5 тис.

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Автор: Дмитро Хилюк