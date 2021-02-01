Дубінський закликав своїх екс-колег по фракції, які підтримують його, не виходити з неї "на знак протесту, залишитися в ній і до останнього намагатися захистити Президента від шляху в прірву".

Нардеп Олександр Дубінський вважає, що після його виключення з фракції "Слуга народу" були перейдені «всі можливі червоні лінії».

Так він прокоментував у Facebook своє виключення з фракції.

"Шановні і нешановні колеги! На жаль, події останніх трьох тижнів яскраво і виразно продемонстрували справжнє обличчя акторів на політичній сцені України. І в президентському офісі, і у нас в парламенті. Перейдені всі можливі червоні лінії", - вважає Дубінський.

За його словами, "провокації влаштовуються навіть перед американським посольством".

«А у фракції намагаються використовувати шахрайські методи для отримання потрібних комусь результатів. Результатів, які нічого спільного з інтересами українського народу не мають. Те, що ви творите, ви за це і будете відповідати. Це безвідповідально, безпідставно, аморально і принизливо для країни. Ще раз для всіх повторюю - це не моє персональне питання. Це питання суб'єктності нашої країни та її влади, обраної українським народом. Влади, яку ви усвідомлено робите суб'єктом шантажу і управління аферистів і тих, хто за ними стоїть", - зазначив політик.

«Ви можете оголосити результати таємного від Дубінського і виборців голосування, можете порушувати всі мислимі і немислимі процедури і демократичні норми. Я не бажаю, щоб країна жила в штучно нав'язаному кимось порядку денному і не вирішувала ті найважливіші проблеми, які, перш за все, хвилюють наших виборців», - заявив Дубінський.

Нардеп також закликав своїх екс-колег по фракції, які підтримують його, не виходити з неї «на знак протесту, залишитися в ній і до останнього намагатися захистити Президента від шляху в прірву, куди веде його неохайне оточення».

"Тому що разом з Президентом в цю прірву йде і наша країна. Я знайду спільні форми співпраці для тих, хто по-справжньому вважає себе слугами українського народу, а не піддається шантажу аферистів і шахраїв і служить неукраїнським інтересам. Ми обов'язково переможемо. Не сумнівайтеся!"- написав він.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН