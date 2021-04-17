Олександр Сосонюк - Интерфакс: ФСБ затримала українського консула / фото kubnews.ru
ФСБ Росії затримала у Санкт-Петербурзі консула України Олександра Сосонюка начебто через отримання закритої інформації з баз російських правоохоронних органів.
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Про це пише російський Интерфакс.
Зазначається, що дипломат затриманий 16 квітня під час отримання інформації «закритого характеру» від росіянина.
У ФСБ заявили, що щодо дипломата застосують заходи «відповідно до норм міжнародного права».
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