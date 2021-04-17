У ФСБ заявили, що щодо дипломата застосують заходи «відповідно до норм міжнародного права».

ФСБ Росії затримала у Санкт-Петербурзі консула України Олександра Сосонюка начебто через отримання закритої інформації з баз російських правоохоронних органів.

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Про це пише російський Интерфакс.

Зазначається, що дипломат затриманий 16 квітня під час отримання інформації «закритого характеру» від росіянина.

У ФСБ заявили, що щодо дипломата застосують заходи «відповідно до норм міжнародного права».

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Автор: Яна Ставська