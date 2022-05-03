У Верховній Раді покарали народного обранця.

Народного депутата України Олексія Ковальова виключили зі складу депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" у Верховній Раді України.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила речниця фракції Юлія Палійчук.

Інших подробиць вона не навела.

Нагадаємо, 28 квітня у спільній заяві партії та фракції "Слуга народу" було зазначено, що фракція "СН" призупинила членство народного депутата України Олексія Ковальова і просить правоохоронців перевірити його співпрацю з ворогом на окупованій Херсонщині.

У заяві йшлося, що Ковальов обирався до парламенту у виборчому окрузі 186 (Херсонська область) і на цей час перебуває на тимчасово захопленій території.

"Судячи з його інтерв'ю медіа, він перебуває (на окупованій території) цілком добровільно. Він спілкується з російськими військовими, які не вчиняють стосовно нього жодних дій. Він не бере участь у національному спротиві російській агресії та окупації", - йдеться у заяві.

При цьому зазначається, що Ковальов розповідає, що здійснює на тимчасово захопленій території діяльність із надання гуманітарної допомоги.

"Крім того, він не відвідує пленарні засідання Верховної Ради, не бере участі у голосуваннях за важливі в умовах воєнного стану законопроекти. Адекватних пояснень щодо свого поточного статусу, поведінки і заяв депутат Ковальов керівництву фракції не надав", - повідомляють його колеги по парламенту.

У фракції зауважують, що все це викликає підозру у здійсненні ним державної зради, бо під час повномасштабного вторгнення Росії на тимчасово захоплених територіях (у тому числі в Херсонській області) окупаційні війська викрадають діючих та колишніх очільників органів місцевого самоврядування, педагогів, митців, керівників підприємств, проводять примусову мобілізацію чоловіків до окупаційних військ.

"Також члени нашої партії, місцеві депутати, обрані від партії, організують мітинги проти окупації, на підтримку спротиву України, ризикуючи власним життям та свободою", - йдеться у заяві партії.

"На цьому тлі поведінка Ковальова є несумісною ані зі званням народного депутата України, ані тим більше - з членством у фракції "Слуга народу". Його поведінка не лише кидає тінь на імідж партії, яка його висунула кандидатом у народні депутати, і фракції, в якій він перебуває", - наголосили в "СН" і додали, що йдеться про зраду.

Тому "Слуга народу" ухвалила рішення щодо призупинення членства Ковальова у фракції і звернулася до генерального прокурора Ірини Венедиктової, голови Служби безпеки Івана Баканова із закликом порушити відповідну кримінальну справу, в рамках якої ретельно та всебічно розслідувати всі факти та обставини перебування Ковальова на тимчасово захопленій території та його спілкування з окупаційними військами, а за висновками слідства партія та фракція ухвалять політичні рішення щодо цього депутата.

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